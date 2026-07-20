Новости Калининграда: лайнер до Питера, пассивная защита и «экскурсия» по автозаправкам

В Калининграде медики онкологического центра спасли жительницу области, удалив ей огромную опухоль, весившую 10 килограммов. Об этом сообщили в региональном минздраве. Как уточнили в ведомстве, 65-летняя жительница области больше десяти лет не была на приеме у гинеколога. В начале 2025 года у нее началось кровотечение. При обследовании в местной больнице врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Однако женщина пришла в онкологический центр только в мае 2026 года. В итоге медики констатировали наличие опухоли, заполняющей практически весь живот, и приняли решение об операции.