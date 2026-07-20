Чтоб перо приравняли к штыку: поэт и участник спецоперации Олег Прусаков считает идеологическую работу очень важной

Участник специальной военной операции, 65-летний Олег Прусаков с позывным «Дырокол», не так давно был демобилизован и вернулся домой. С фронта он пришел не только ветераном, но и состоявшимся поэтом. Именно там, в окопах, раскрылся его литературный дар. За два с небольшим года он написал около 300 стихов, стал лауреатом нескольких конкурсов и был принят в Союз писателей России.
Олег Владимирович пошел служить по контракту в 62 года. Впервые «за ленточку» отправился 14 августа 2023-го. И воевал, пока ему не исполнилось 65 лет — предельный для армии возраст. Почему не усидел дома? Потому что за державу стало обидно. Да и опыт, полученный еще в советское время, хотелось не просто применить на деле, но и передать молодому пополнению. Как-никак десять лет отслужил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригаде, подчинявшейся непосредственно КГБ СССР. К слову, именно там и родился его позывной. Для отработки ряда спецзадач бойцам выдавали бронебойные патроны к автомату Калашникова. И вот во время стрелковой тренировки Прусаков аккуратно сделал в мишенях по две дырки на расстоянии восемь-девять сантиметров. Инструктор тогда и пошутил: «Ты чего — мишени дыроколом пробивал?».
На СВО первое время Олег Прусаков был старшиной мотострелковой роты. Когда начали набирать добровольцев в штурмовое подразделение, направил командиру рапорт и его назначили командиром отделения артиллерийской разведки. Выходил с группой на боевые задания, а когда основные разведывательные функции переложили на операторов беспилотников, Прусакова перевели командиром в отделение саперной роты. Потом служил в штурмовом подразделении 70-й дивизии 18-й армии группировки «Днепр», отвечал за вооружение. За время службы получил две контузии, был отмечен почетными грамотами и почетным знаком «За службу в штурмовом подразделении».
— Олег Владимирович, когда вы начали писать?
— До заключения контракта сочинял какие-то рифмованные посвящения знакомым, однако поэзией это назвать нельзя. А первые настоящие стихи получились случайно, уже на фронте. Во втором моем на тот момент бою погибли командир и замполит нашей роты. Я долго ходил, переживал, проснулся как-то ночью и неожиданно для себя написал стихотворение про них. Показал замполиту взвода, тот оценил, распечатал стихотворение и повесил в столовой. Бойцы читали, фотографировали, кто-то даже плакал. А потом перед каждым боем подходили ко мне ребята и просили: «Если со мной что-то случится, то ты напиши про меня тоже что-то хорошее!» Вот так в ходе СВО написал около 300 стихотворений, посвященных конкретным людям. И когда погиб командир взвода, его вдова разместила на памятнике в Воронеже строки из моего стихотворения.
— Вы служили в боевом подразделении. Откуда время для творчества?
— Специфика штурмовых подразделений в том, что мы не сидим на переднем крае, как пехота, а находимся во втором эшелоне и выходим на штурмовку (штурм какого-то объекта. — «ВМ»), когда получаем задание, а потом откатываемся опять во второй эшелон. Поэтому была возможность поработать над стихами. Вначале просто размещал на своей странице в социальной сети, а потом начал отправлять на литературные конкурсы. И, к моему удивлению, стал лауреатом литературных конкурсов имени Андрея Платонова и Сергея Михалкова и фестиваля-конкурса «Русский лад». Переживания и потери друзей вылились в стихи. Внутри бурлит, и порой не знаешь, как от этого избавиться. Стихи были как самотерапия. Они меня и спасли на фронте.
— Что-то помогало на фронте, кроме творчества?
— Помогала вера. Был момент, когда мне поручили, как вооруженцу, отвезти в один населенный пункт мины на передовую. А перед этим украинские националисты подбили машину из соседнего полка. Парни, с которыми пришлось ехать, напряглись, а я успокаиваю их: «Не волнуйтесь». Еду с двумя помощниками, приехали на позицию: ребята разгружают, а я стал ходить вокруг кругами и читать 90-й псалом. На меня вначале посмотрели как на ненормального. Но обстрелы замолкли, стояла полная тишина и нас не обстреливали. Ребята удивились и спросили: «Ты молитву читал?» И попросили их тоже научить.
— Было такое, что особо поразило?
— Пообщавшись с пленными украинцами, удивился, как у них перепрошита голова. Например, один из них заявляет: «А вы, русские, в Великой Отечественной войне не побеждали». Интересуюсь: «Почему?» Отвечает: «Были 1-й и 2-й Украинские фронты, 1-й и 2-й Белорусские фронты. Но нет же русского фронта…» И они сообщили, что на Украине не преподают, что была Великая Отечественная война — для них это Вторая мировая. И тогда я понял, насколько важна идеологическая работа. И война начинается только в том случае, когда проиграна идеологическая работа, когда соседи начали менять правду на ложь. Если они не будут знать нашу историю, о наших взаимоотношениях, то будет все заканчиваться трагедией. Ведь в Великой Отечественной войне воевали не только одни украинцы и белорусы — фронты называли не по национальному признаку красноармейцев. Ведь тогда бок о бок воевал весь многонациональный народ Советского Союза, а в СССР жили и сейчас живут около 200 национальностей. Для примера: был у меня сослуживец чеченец, который признался, что по дурости занимался ваххабизмом, в первую чеченскую кампанию воевал против федералов, но осознал свою неправоту и на СВО воевал уже за Россию и погиб на СВО — подорвал себя, когда его окружили националисты. И сейчас свои литературные награды приравниваю к боевым, так как понял, что идеологическая работа очень важна. Литераторы — такие же воины.
ДОСЬЕ.
Гвардии старший прапорщик в отставке Олег Владимирович Прусаков родился 14 октября 1960 года в Борисове, Белорусская ССР. Занимался парашютным спортом в ДОСААФ. Совершил 120 прыжков. В 1983 году окончил экстерном Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.
КСТАТИ.
На стихи Олега Прусакова написано немало песен. Многие из них есть в репертуаре петербургского исполнителя Сергея Зыкова, карельского автора-исполнителя Александра Батенькова, группы «Расстрелянный город» (Буденовск). Самой популярной стала песня «А мы с тобою, Леха, на войне».