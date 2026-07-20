Чтоб перо приравняли к штыку: поэт и участник спецоперации Олег Прусаков считает идеологическую работу очень важной

— Пообщавшись с пленными украинцами, удивился, как у них перепрошита голова. Например, один из них заявляет: «А вы, русские, в Великой Отечественной войне не побеждали». Интересуюсь: «Почему?» Отвечает: «Были 1-й и 2-й Украинские фронты, 1-й и 2-й Белорусские фронты. Но нет же русского фронта…» И они сообщили, что на Украине не преподают, что была Великая Отечественная война — для них это Вторая мировая. И тогда я понял, насколько важна идеологическая работа. И война начинается только в том случае, когда проиграна идеологическая работа, когда соседи начали менять правду на ложь. Если они не будут знать нашу историю, о наших взаимоотношениях, то будет все заканчиваться трагедией. Ведь в Великой Отечественной войне воевали не только одни украинцы и белорусы — фронты называли не по национальному признаку красноармейцев. Ведь тогда бок о бок воевал весь многонациональный народ Советского Союза, а в СССР жили и сейчас живут около 200 национальностей. Для примера: был у меня сослуживец чеченец, который признался, что по дурости занимался ваххабизмом, в первую чеченскую кампанию воевал против федералов, но осознал свою неправоту и на СВО воевал уже за Россию и погиб на СВО — подорвал себя, когда его окружили националисты. И сейчас свои литературные награды приравниваю к боевым, так как понял, что идеологическая работа очень важна. Литераторы — такие же воины.