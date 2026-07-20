Адвокат Жорин рассказал, что грозит мужчине за избиение фанатки Аргентины

Кратковременное расстройство здоровья могут квалифицировать как умышленное причинение легкого вреда, за которое лишение свободы не предусмотрено, сообщил он. Если установят отягчающие обстоятельства, например хулиганский мотив, наказание может составить до двух лет тюрьмы, отметил Жорин.