Адвокат Жорин рассказал, что грозит мужчине за избиение фанатки Аргентины

Мужчине, который сломал нос 27-летней фанатке команды Аргентины в баре в Рязани, может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщил в интервью NEWS.ru адвокат Сергей Жорин.
«Сам по себе перелом носа автоматически не означает конкретной степени тяжести вреда. Окончательная квалификация будет зависеть от заключения судебно-медицинской экспертизы», — пояснил юрист.
По словам адвоката, если экспертиза установит опасный для жизни или иной тяжкий вред здоровью, то действия мужчины могут расценить как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) c наказанием до восьми лет лишения свободы.
Кратковременное расстройство здоровья могут квалифицировать как умышленное причинение легкого вреда, за которое лишение свободы не предусмотрено, сообщил он. Если установят отягчающие обстоятельства, например хулиганский мотив, наказание может составить до двух лет тюрьмы, отметил Жорин.
Адвокат рассказал, что если повреждения повлекут длительное расстройство здоровья, нападавший может получить до трех лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая имеет право требовать компенсацию, сказал Жорин.
Конфликт между футбольными болельщиками произошел в рязанском баре «Карась», пишет сайт MK.ru со ссылкой на местные паблики. Фанат сборной Испании нанес удар болельщице сборной Аргентины, у девушки диагностировали перелом носа. Нападавший скрылся из бара, на него подано заявление в полицию.