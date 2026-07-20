WB обновит статус по выплатам за повреждённые при теракте в Электростали товары

«В самое ближайшее время мы корректно отобразим все товары, которые находились в Электростали. Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус», — написала она в личном канале в мессенджере MAX.