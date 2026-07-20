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WB обновит статус по выплатам за повреждённые при теракте в Электростали товары

Татьяна Ким сообщила, что склад в Котовске возобновит принятие поставок товаров по итогам оценки состояния логистического комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Российская компания Wildberries в ближайшее время опубликует обновленный статус по выплатам за товары, которые были повреждены в результате атаки ВСУ по складу в Электростали. Об этом заявила генеральный директор WB Татьяна Ким.

«В самое ближайшее время мы корректно отобразим все товары, которые находились в Электростали. Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Уже поставила задачу команде ускориться, совсем скоро сможем дать вам обновленный статус», — написала она в личном канале в мессенджере MAX.

Ким также сообщила, что в ближайшие дни, по итогам оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад сможет возобновить принятие поставок. Находящиеся на нем товары смогут вернуться в продажу.

Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries начала осуществлять первые выплаты семьям погибших и пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии в результате атаки ВСУ по складу в Электростали.

Напомним, что киевский режим ударил по двум логистическим центрам Wildberries в ночь на 18 июля. В Котовске при атаке ВСУ погибли семь сотрудников, еще 24 человека пострадали. В Электростали на складе произошел пожар, один человек погиб, 24 человека получили ранения.

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