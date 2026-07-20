На улицы Мадрида отпраздновать прибытие сборной после ЧМ вышли 1,8 млн человек

По его данным, «на 21:30 по местному времени (22:30 мск), по предварительным оценкам, число болельщиков на улицах Мадрида составляет 1,8 млн». 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) состоялся финальный матч ЧМ с участием команд Аргентины и Испании. Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время. По прибытии в королевство сборная посетила дворец Сарсуэла, который является резиденцией монарха Филиппа VI. Там помимо главы государства игроков поприветствовали жена короля Летисия, а также наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.