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На улицы Мадрида отпраздновать прибытие сборной после ЧМ вышли 1,8 млн человек

Спортсмены по возвращении посетили дворец Сарсуэла, который является резиденцией монарха Филиппа VI и резиденцию председателя правительства Испании Педро Санчеса.

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Почти 2 млн людей вышли на улицы Мадрида отпраздновать прибытие испанской сборной после победы в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в представительстве правительства страны в регионе.

По его данным, «на 21:30 по местному времени (22:30 мск), по предварительным оценкам, число болельщиков на улицах Мадрида составляет 1,8 млн». 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) состоялся финальный матч ЧМ с участием команд Аргентины и Испании. Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время. По прибытии в королевство сборная посетила дворец Сарсуэла, который является резиденцией монарха Филиппа VI. Там помимо главы государства игроков поприветствовали жена короля Летисия, а также наследница престола принцесса Леонор и инфанта София.

Затем футболисты побывали в резиденции председателя правительства Испании Педро Санчеса. После этого автобус со спортсменами поехал по ключевым улицам Мадрида в сторону площади, на которой расположена столичная мэрия. Празднование, как ожидается, продлится до поздней ночи.

Гулянья в Мадриде по случаю ЧМ начались еще днем 19 июля. После победы испанской сборной почти всю ночь в центре столицы люди всех возрастов праздновали триумф.

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