«Понесет многократное возмездие»: Трамп обратился к Ирану после гибели солдат

Американские военные уже не менее девяти дней атакуют цели в Иране. Тегеран в свою очередь бьет по базам США на Ближнем Востоке. В результате ударов КСИР в Иордании и Ираке погибли американские солдаты. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «многократным возмездием». Тегеран ждет ответ за каждого убитого военного, написал в своей соцсети глава Белого дома.