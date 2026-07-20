«Понесет многократное возмездие»: Трамп обратился к Ирану после гибели солдат

Американские военные уже не менее девяти дней атакуют цели в Иране. Тегеран в свою очередь бьет по базам США на Ближнем Востоке. В результате ударов КСИР в Иордании и Ираке погибли американские солдаты. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «многократным возмездием». Тегеран ждет ответ за каждого убитого военного, написал в своей соцсети глава Белого дома.
Дональд Трамп сообщил, что передал соответствующую директиву министру войны Питу Хегсету. Задачу также озвучили всем военным руководителям, указал президент США.
«Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это убийство во многократном размере!» — предупредил Дональд Трамп.
Американские СМИ уже пророчат полномасштабную войну США с Ираном в ближайшие дни. Скоро может наступить десятая серия атак на исламское государство.