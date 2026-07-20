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Госдума рассмотрит семь законопроектов о соцгарантиях для участников СВО

Госдума на этой неделе рассмотрит 7 законопроектов о соцгарантиях участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть 7 законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников СВО и их родных, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная дума на этой неделе планирует рассмотреть еще семь законопроектов, которые позволят дополнительно укрепить социальные гарантии для участников спецоперации и их родных. Соответствующее решение принято на заседании Совета Государственной думы», — сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года было принято 176 законов в данном направлении, а сформированная правовая система постоянно донастраивается исходя из запросов, возникающих у военнослужащих и их близких.

«Важно, чтобы у всех наших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые защищают сегодня на передовой Россию и ее будущее, были равные гарантии и льготы», — подчеркнул он.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что во вторник во втором чтении будет рассмотрен законопроект по вопросу установления отдельных гарантий участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО.

Там же добавили, что в среду депутаты Госдумы планируют обсудить изменения, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также членов их семей.

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