Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный как Do4а

«Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», — говорится в публикации в Telegram-канале сообщества «Do4a — третье дыхание».