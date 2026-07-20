Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный как Do4а

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4а, умер в возрасте 37 лет.
«Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», — говорится в публикации в Telegram-канале сообщества «Do4a — третье дыхание».
В сообщении отмечается, что Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией.
«За эти годы он собрал вокруг себя большую семью — здесь, на канале, и в деле, которое создал с нуля и вырастил до мирового уровня. Светлая память. Спасибо тебе, Вадим, за все», — сказано в сообщении.
Точная причина смерти блогера не разглашается. Прощание с Ивановым состоится 22 июля.