В Варшаве у посольства Украины проходят акции против перестановок в Минобороны

Федоров был отправлен в отставку 14 июля вместе с остальным составом правительства. 16 июля он провел пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в помехах реформированию вооруженных сил и системы мобилизации. Одновременно по всей Украине прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. На этом фоне в украинских СМИ появились сообщения, что главком в ближайшие дни может быть отправлен в отставку.