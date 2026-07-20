В Варшаве у посольства Украины проходят акции против перестановок в Минобороны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Акции протеста в связи с отставкой главы Минобороны Украины Михаила Федорова проходят уже несколько дней возле украинского посольства в Варшаве.
Очередной пикет с участием десятков проживающих в Польше украинцев состоялся вечером 20 июля. Трансляцию с места событий вела общественная инициатива Euromaidan-Warszawa в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Участники держали плакаты с лозунгами на украинском языке: «Обменивайте пленных, а не Федорова», «Нации нужны люди, а не мясо».
Первый пикет прошел 17 июля.
Федоров был отправлен в отставку 14 июля вместе с остальным составом правительства. 16 июля он провел пресс-конференцию, на которой обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в помехах реформированию вооруженных сил и системы мобилизации. Одновременно по всей Украине прошли митинги в поддержку Федорова и против Сырского. На этом фоне в украинских СМИ появились сообщения, что главком в ближайшие дни может быть отправлен в отставку.
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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.