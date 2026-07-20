Искусная хореография двух экономик

Скептик спросит: а Москва-то здесь при чем? Ответ прозвучит неожиданно: Москва торгует с Латинской Америкой тем, чего не погрузишь в контейнер, — городом как технологией. В 2025 году Москва и Сан-Паулу, крупнейший мегаполис Южного полушария, подписали меморандум о развитии электрического речного транспорта: бразильцы присмотрелись к нашим электросудам и захотели такие же для своих рек. Потом были курсы для транспортников Сан-Паулу в Москве — гости изучали умные светофоры и билетную систему, а заодно заинтересовались российскими электробусами. В 2026 году подписан второй меморандум, о цифровизации. Так столичный опыт — то, что мы воспринимаем как обыденность: валидатор, работающий с полувзгляда, электробус, подкативший по расписанию, — становится экспортным товаром.