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Умерший блогер Вадим Иванов страдал от проблем с сердцем

Скончавшийся фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом «до4a», имел проблемы с сердцем. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила его жена.

Скончавшийся фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом «до4a», имел проблемы с сердцем. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила его жена.

— Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился., — сообщила жена Иванова в Telegram-канале.

Она также поблагодарила всех за поддержку.

Иванов увлекался бодибилдингом, он создатель интернет-проекта о бодибилдинге, блогер, основатель сети спортивного питания и магазина спортивной одежды.

Фитнес-блогер Вадим «до4a» Иванов умер в возрасте 37 лет. Иванов — одна из самых известных персон в спортивной и фитнес-индустрии в России. Он был одним из наиболее знаменитых промоутеров бодибилдинга, делился в своем блоге информацией о спортивной фармакологии, подготовке спортсменов и силовых тренировках. Позже он запустил собственный бренд спортивного питания и одежды, и вокруг проекта Do4a образовалось одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.

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