Умерший блогер Вадим Иванов страдал от проблем с сердцем

— Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился., — сообщила жена Иванова в Telegram-канале.