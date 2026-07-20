Вокруг Евразийского континента за 60 дней

— Мы много знаем о Транссибирской магистрали и мечтаем ее увидеть. Еще, конечно же, ждем путешествия на Байкал. Нам уже удалось пообщаться с людьми. Они расспрашивают про Сингапур, интересуются, зачем мы поехали в автопробег, а мы отвечаем — ради впечатлений, — заявил Терренс.