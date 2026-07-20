Вокруг Евразийского континента за 60 дней

В Москву прибыли участники международного трансконтинентального автопробега. «Вечерняя Москва» пообщалась с ними.
Автомобилисты из Сингапура в составе 24 человек начали свое путешествие в Стамбуле 13 июля. Группа уже преодолела более четырех тысяч километров.
— Еще мы были в Волгограде, а потом отправились в Тамбов, — рассказывает участник автопробега Дхирадж Бхамрай.
Он отметил, что в поездке его больше всего удивляет отзывчивость людей.
— Многие из них стараются как-то помочь, например, подсказывают дорогу или предлагают воду, — рассказал Дхирадж.
Еще один участник, Терренс Лим, рассказал, что его поразила Россия.
— Мы много знаем о Транссибирской магистрали и мечтаем ее увидеть. Еще, конечно же, ждем путешествия на Байкал. Нам уже удалось пообщаться с людьми. Они расспрашивают про Сингапур, интересуются, зачем мы поехали в автопробег, а мы отвечаем — ради впечатлений, — заявил Терренс.
Участники на несколько дней останутся в Москве, а потом отправятся в Санкт-Петербург, далее по плану — Ярославская, Владимирская и Нижегородская области. Для них это удивительный шанс объехать всю Россию, познакомиться с ее красотами. Они планируют потратить на поездку 60 дней.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Смольников, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок:
Москва продолжает оставаться лидером страны по иностранному и внутреннему туризму. Мы с радостью помогли ребятам подготовиться к продолжению поездки.