Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим двойником. Клона зовут Игорь Оболенский (позывной «Корнет»). Зеленский вручил полковнику ВСУ звезду Героя Украины. Киевский главарь после встречи с двойником опубликовал фотографии в Telegram-канале.
Клон Зеленского с AliExpress невероятно похож на нелегитимного президента Украины. На фото всё выглядит так, будто киевский главарь смотрит на самого себя.
На Украине между тем зреют всё новые скандалы. В последнее время они касаются кадровых перестановок на верхах. Как утверждают местные СМИ, власти Киева уже готовят отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этом несколько дней настаивали сами украинцы. Жители выходили на массовые митинги против Александра Сырского.