На Украине между тем зреют всё новые скандалы. В последнее время они касаются кадровых перестановок на верхах. Как утверждают местные СМИ, власти Киева уже готовят отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этом несколько дней настаивали сами украинцы. Жители выходили на массовые митинги против Александра Сырского.