Портал «Карта адаптивного спорта» запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области начал работу информационный портал «Карта адаптивного спорта». Единая цифровая платформа создана для того, чтобы сделать занятия физкультурой доступными для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На сайте adaptive-sport-nn.ru уже представлены 35 организаций из Нижнего Новгорода и 16 муниципалитетов области, предлагающих бесплатные секции. Кроме того, сервис содержит карту доступных спортивных площадок, медиаматериалы и истории успеха местных параспортсменов. В ближайшее время на платформе появится календарь соревнований и библиотека домашних видеотренировок.
Особенностью портала стала интеграция искусственного интеллекта: программа «СИГНВАНО» автоматически переводит материалы на русский жестовый язык для слабослышащих пользователей. Разработкой ресурса занимались специалисты центра «Парус» при поддержке министерства спорта региона в рамках госпрограммы «Спорт России».
Ранее сообщалось, что 42 тысячи болельщиков посетили Суперкубок России в Нижнем Новгороде.