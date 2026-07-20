Портал «Карта адаптивного спорта» запустили в Нижегородской области

На сайте adaptive-sport-nn.ru уже представлены 35 организаций из Нижнего Новгорода и 16 муниципалитетов области, предлагающих бесплатные секции. Кроме того, сервис содержит карту доступных спортивных площадок, медиаматериалы и истории успеха местных параспортсменов. В ближайшее время на платформе появится календарь соревнований и библиотека домашних видеотренировок.