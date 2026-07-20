В базу «Миротворца» внесли сына депутата Рады Шуфрича

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Шуфричу-старшему обвинение по статье о госизмене, в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его также обвиняют в «финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины». В марте Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу содержание под стражей на 60 дней, то есть до 9 мая. Сначала парламентарий находился в СИЗО без права внесения залога, но в январе Апелляционный суд Киева разрешил внести более 33 млн гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы нахождению в следственном изоляторе.