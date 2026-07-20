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В базу «Миротворца» внесли сына депутата Рады Шуфрича

В базе ресурса он числится как «дезертир».

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сына депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, которому ранее удалось избежать мобилизации, внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

В базе ресурса он фигурирует как «дезертир», в качестве доказательств авторы приводят публикации украинских СМИ о привилегированных условиях, в которых Нестор Шуфрич — младший находился в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и о том, что он был отпущен.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что сын депутата был мобилизован сотрудниками ТЦК, однако «после пребывания в VIP-ложе роты резерва 241-й отдельной бригады теробороны» его отпустили «по семейным обстоятельствам».

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Шуфричу-старшему обвинение по статье о госизмене, в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его также обвиняют в «финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины». В марте Шевченковский районный суд Киева продлил Шуфричу содержание под стражей на 60 дней, то есть до 9 мая. Сначала парламентарий находился в СИЗО без права внесения залога, но в январе Апелляционный суд Киева разрешил внести более 33 млн гривен (около $774 тыс.) в качестве альтернативы нахождению в следственном изоляторе.

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