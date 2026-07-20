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Окончание многолетнего сотрудничества, но не карьеры. Петросян ушла от Тутберидзе

Фигуристка тренировалась в группе специалиста с 12 лет.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян в своем Telegram-канале объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе, в которой занималась с 2019 года. ТАСС рассказывает о главных деталях произошедшего.

Детали ухода.

Петросян попрощалась со штабом Тутберидзе 19 июля.

Фигуристка несколько дней не тренировалась на катке с группой тренера и сообщила о желании уйти из команды специалиста по телефону.

Разговор между сторонами был долгим, но к консенсусу не привел.

Сама спортсменка отметила, что решение расстаться с тренерами группы Тутберидзе далось ей непросто, и поблагодарила весь штаб за пройденный вместе путь и свои достижения.

Возможные причины.

Имеющая нейтральный статус Петросян после новости о допуске российских фигуристов до международных соревнований не планирует завершать карьеру, однако 19-летняя фигуристка пока не определилась с новыми тренерами, под руководством которых будет заниматься.

Тутберидзе до Олимпиады сообщила онлайн-кинотеатру Okko, что Петросян испытывала боль во время тренировок за месяц до начала Игр.

После выступления на Играх занявшая 6-е место фигуристка попросила переадресовать вопрос о травмах тренерам.

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник высказал ТАСС мнение, что на прекращение сотрудничества мог повлиять результат на Олимпиаде.

Заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с ТАСС предположил, что уход Петросян может быть связан с присутствием в группе Тутберидзе Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой), которая вернулась к специалисту в январе.

Достижения Петросян.

Фигуристка тренировалась под руководством Тутберидзе с 12 лет.

За это время она по три раза выигрывала чемпионат страны и финал Гран-при России.

До отстранения россиян в сезоне-2021/22 Петросян победила на этапе юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в Словении и заняла третье место на аналогичных соревнованиях в Словакии.

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