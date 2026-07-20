Иран ждет десятая тяжелая ночь: США приступили к новой серии ударов

Вооруженные силы США приступили к новой волне ударов по Ирану. Началась уже десятая серия американских атак. Об этом уведомили в пресс-службе Центрального командования ВС США в соцсети Х.
Штаты наносят удары по территории исламской республики с 23:00 по московскому времени. Цели американских военных пока не называются.
«ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — сказано в материале командования.
Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Президент США пригрозил Ирану «многократным возмездием». Американцы будут наносить удары за каждого убитого на военных базах солдата. По официальным данным, в результате атак Ирана на объектах в Иордании и Ираке погибли несколько бойцов США.