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Иран ждет десятая тяжелая ночь: США приступили к новой серии ударов

ВС США начали десятую серию ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США приступили к новой волне ударов по Ирану. Началась уже десятая серия американских атак. Об этом уведомили в пресс-службе Центрального командования ВС США в соцсети Х.

Штаты наносят удары по территории исламской республики с 23:00 по московскому времени. Цели американских военных пока не называются.

«ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», — сказано в материале командования.

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Тегерана. Президент США пригрозил Ирану «многократным возмездием». Американцы будут наносить удары за каждого убитого на военных базах солдата. По официальным данным, в результате атак Ирана на объектах в Иордании и Ираке погибли несколько бойцов США.

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