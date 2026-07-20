Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries возобновит продажи товаров со склада в Котовске

Компания Wildberries решила изменить правила на логистических объектах при возникновении нештатных ситуаций после атак БПЛА ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Товары, которые находились на складе Wildberries в городе Котовск Тамбовской области, вернутся в продажу, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

«Двадцать третьего июля после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились в нем, вернутся в продажу», — написала Татьяна Ким в Telegram.

При этом, по ее словам, компания решила изменить правила на логистических объектах при возникновении нештатных ситуаций.

В ночь на 18 июля БПЛА ВСУ атаковали два логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростали Московской области. В результате погибли и пострадали люди. СК РФ возбудил уголовные дела.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше