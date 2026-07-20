Wildberries возобновит продажи товаров со склада в Котовске

Товары, которые находились на складе Wildberries в городе Котовск Тамбовской области, вернутся в продажу, сообщила основательница компании Татьяна Ким.
«Двадцать третьего июля после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились в нем, вернутся в продажу», — написала Татьяна Ким в Telegram.
При этом, по ее словам, компания решила изменить правила на логистических объектах при возникновении нештатных ситуаций.
В ночь на 18 июля БПЛА ВСУ атаковали два логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростали Московской области. В результате погибли и пострадали люди. СК РФ возбудил уголовные дела.