В Греции раскритиковали Нолана за выбор актрисы на роль Елены Прекрасной

Лидер греческой оппозиционной консервативной партии «Ники» требует выяснить, что «правительству было известно о сценарии, выборе актёров и общем художественном направлении фильма». Он отметил, что картина вызвала «негативную реакцию из-за изображения знаковых персонажей мифологии».