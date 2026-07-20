В Греции раскритиковали Нолана за выбор актрисы на роль Елены Прекрасной

Греческий политик Димитрис Нациос подверг критике режиссёра Кристофера Нолана за выбор темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной в фильме «Одиссея», информирует ΝΙΚΗ.
В материале сказано, что он направил запрос министру культуры Греции Лине Мендони, который касается госфинансирования кинокартины.
Речь идёт о субсидии в размере более 6,5 миллиона евро, общий бюджет фильма составил 250 миллионов долларов.
Лидер греческой оппозиционной консервативной партии «Ники» требует выяснить, что «правительству было известно о сценарии, выборе актёров и общем художественном направлении фильма». Он отметил, что картина вызвала «негативную реакцию из-за изображения знаковых персонажей мифологии».
Кроме того, министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис заявил, что Нолан «зашёл слишком далеко».
Фильм «Одиссея» вышел на экраны в июле, он стал самым кассовым международным дебютом Нолана за всю карьеру. Роль Елены Троянской исполнила кенийско-мексиканская актриса Люпита Нионго.