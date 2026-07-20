Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства

Напомним, «Лига безопасного интернета» и Екатерина Мизулина обратились в суд с иском к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Поводом для этого стало высказывание Лебедева в интервью для Дудя* о том, что Лига безопасного интернета якобы «отпугивает людей от России», сопровождавшееся рядом сравнений и нецензурной лексикой. Иск был удовлетворен частично.