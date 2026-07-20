Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства

Приставы принудительно взыскали 44,9 тысячи рублей с блогера Юрия Дудя*. Речь идёт о выплатах по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства, информирует РИА Новости.
Сообщается, что остаток долга Дудя* по данному исполнительному производству составляет 155 093 рубля после принудительного взыскания части суммы, всего же ранее суд постановил взыскать с него 200 000 рублей в пользу Екатерины Мизулиной.
Мизулина подтвердила, что получила указанную сумму и рассказала, как распорядилась деньгами.
«Все средства я направила в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов на передовой. Так Дудь* стал первым иноагентом, который донатит на СВО», — написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, «Лига безопасного интернета» и Екатерина Мизулина обратились в суд с иском к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Поводом для этого стало высказывание Лебедева в интервью для Дудя* о том, что Лига безопасного интернета якобы «отпугивает людей от России», сопровождавшееся рядом сравнений и нецензурной лексикой. Иск был удовлетворен частично.
* Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.