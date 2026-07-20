Татьяна Ким ответила, что будет с находившимися на складе WB в Котовске товарами

Все товары, находившиеся на складе Wildberries в Котовске, вернутся в продажу. Поставки будут приниматься после оценки состояния логистического комплекса, подвергшегося атаке ВСУ. Такой комментарий дала основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.
По ее данным, анализ состояния склада планируют завершить к 23 июля. После этого комплекс приступит к нормальному режиму работы.
«Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу», — оповестила Татьяна Ким.
Она также сообщила о запуске первых мер поддержки для продавцов Wildberries, чья продукция пострадала на складах при атаке ВСУ в Электростали и Котовске. В том числе для них будут действовать скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки. Кроме того, транзитные поставки в региональные склады сделают бесплатными.
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