Татьяна Ким ответила, что будет с находившимися на складе WB в Котовске товарами

Она также сообщила о запуске первых мер поддержки для продавцов Wildberries, чья продукция пострадала на складах при атаке ВСУ в Электростали и Котовске. В том числе для них будут действовать скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки. Кроме того, транзитные поставки в региональные склады сделают бесплатными.