Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Ким ответила, что будет с находившимися на складе WB в Котовске товарами

Татьяна Ким: Wildberries вернет в продажу товары со склада в Котовске.

Источник: Комсомольская правда

Все товары, находившиеся на складе Wildberries в Котовске, вернутся в продажу. Поставки будут приниматься после оценки состояния логистического комплекса, подвергшегося атаке ВСУ. Такой комментарий дала основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале.

По ее данным, анализ состояния склада планируют завершить к 23 июля. После этого комплекс приступит к нормальному режиму работы.

«Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу», — оповестила Татьяна Ким.

Она также сообщила о запуске первых мер поддержки для продавцов Wildberries, чья продукция пострадала на складах при атаке ВСУ в Электростали и Котовске. В том числе для них будут действовать скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки. Кроме того, транзитные поставки в региональные склады сделают бесплатными.

ПО ТЕМЕ.

«Не оставим вас наедине с проблемой»: Татьяна Ким рассказала о компенсации продавцам за поврежденный товар после атаки ВСУ.

Узнать больше по теме
Татьяна Ким (Бакальчук): биография, семья и состояние основательницы Wildberries
Скандал с маркетплейсом Wildberries привел к тому, что биография Татьяны Ким (Бакальчук), его владелицы, стала интересна многим пользователям Сети. Предлагаем узнать историю одной из самых богатых женщин России.
Читать дальше