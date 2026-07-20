Суд заочно арестовал либертарианца Светова*

Блогер был включен в реестр иностранных агентов еще в ноябре 2022 года. С тех пор Савеловский суд неоднократно привлекал его к административной ответственности по той же статье. Один из наложенных штрафов впоследствии был отменен Мосгорсудом, однако другое постановление осталось в силе.