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Суд заочно арестовал либертарианца Светова*

Савеловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал блогера Михаила Светова* (признанного Минюстом иностранным агентом).

Савеловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал блогера Михаила Светова* (признанного Минюстом иностранным агентом). Соответствующая информация содержится в картотеке суда, решение вступает в силу 24 июля.

Уголовное дело в отношении Светова* возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ — нарушение порядка деятельности иностранного агента. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Светов* является бывшим лидером незарегистрированной Либертарианской партии России (внесена в реестр иноагентов).

Блогер был включен в реестр иностранных агентов еще в ноябре 2022 года. С тех пор Савеловский суд неоднократно привлекал его к административной ответственности по той же статье. Один из наложенных штрафов впоследствии был отменен Мосгорсудом, однако другое постановление осталось в силе.

Кроме того, в августе 2023 года Светов* стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма — поводом послужило исполнение песни о Степане Бандере. А уже в ноябре МВД объявило его в федеральный розыск, хотя конкретная статья в материалах не уточнялась. В настоящее время Светов* проживает за пределами Российской Федерации.

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* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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