Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покусился на спиртное: владельца торговой марки «Гжелка» объявили в розыск и подозревают в крупной афере

Сергей Зивенко почти два десятка лет руководил алкогольной госкорпорацией.

Источник: Клопс.ru

Следователи попросили суд заочно арестовать бывшего главу «Росспиртпрома» Сергея Зивенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предпринимателя, которому принадлежат права на водочную марку «Гжелка», объявили в федеральный розыск, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, но подробности обвинения не приводятся.

Госкорпорация была создана в 2000 году, в 2024-м её продали на аукционе за 8,3 млрд рублей. Зивенко возглавлял «Росспиртпром» с момента его основания.

Бывшая глава регионального министерства молодёжной политики Анна Мусевич останется под домашним арестом ещё на два месяца. Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве при благоустройстве Молодёжного образовательно-досугового центра.