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Украинцам посоветовали заранее подумать, где они будут зимовать

Жителям украинских городов уже сейчас следует задуматься о том, где они будут находиться зимой, поскольку предстоящий отопительный сезон будет очень тяжелым. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил украинский блогер и волонтер Тарас Чмут.

Жителям украинских городов уже сейчас следует задуматься о том, где они будут находиться зимой, поскольку предстоящий отопительный сезон будет очень тяжелым. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил украинский блогер и волонтер Тарас Чмут.

— Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу, — передает его слова «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Чмут также выразил мнение, что чрезмерное внимание к политике вместо подготовки к зимнему периоду может привести к недостаточной готовности страны к предстоящему сезону.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что предстоящий отопительный сезон станет для Украины самым сложным. Свое заявление политик сделал в контексте обсуждения возможного назначения бывшего руководителя компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

16 июня на полях саммита «Большой Семерки» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны состояться до наступления зимнего сезона. В противном случае, по его словам, россиян ожидает «ужасная зима». В связи с этим он предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры в Швейцарии, Турции, США или на Ближнем Востоке.

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