Идем крестным путем: как паломники прошли Екатеринбургским царским маршрутом с молитвой о семье императора

21 июля в Екатеринбурге завершается ХХV Международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Он проходит в память об императорской семье, расстрелянной в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Спустя 85 лет на месте мученической гибели был возведен Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых. Ежегодно верующие из разных уголков мира проходят по царскому маршруту. В этот раз к паломникам присоединились корреспонденты «Вечерней Москвы».
Роковой приговор о расстреле царской семьи зачитал чекист Яков Юровский 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге:
«Президиум областного Совета, выполняя волю революции, постановил: бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых преступлениях перед народом, РАССТРЕЛЯТЬ…».
Затем постановление было приведено в исполнение.
Долг — быть человеком.
Нет уже того дома Ипатьева. Его снесли в 1970 году. Также нет и исполнителей приговора. На месте казни стоит большой храм с высоким иконостасом и окнами, пропускающими солнечные лучи света.
В нижнем храме даже есть галерея и концертный зал. Из-за дверей доносятся фольклорные распевы заслуженной артистки России, москвички Ольги Четоевой. Певица специально приехала в Екатеринбург, чтобы исполнить для гостей ХХV Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» народные песни.
— В Храме на Крови я даю благотворительные концерты больше десяти лет, — говорит Ольга Четоева. — Мне очень жаль императора, его семью и особенно детей. Я думаю, они бы многое сделали для России, чем можно было бы гордиться.
С раннего детства великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы воспитывались с глубоким чувством долга. Об этом рассказывал генерал Александр Мосолов: «Особенно это выражалось у двух старших. Они не только несли в полном смысле слова обязанности заурядных сестер милосердия, но и с большим умением ассистировали при операциях. Это много комментировалось в обществе и ставилось в вину императрице. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских дочерей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было последовательным шагом императрицы как воспитательницы».
А цесаревич Алексей мечтал стать морским офицером. Он был яхтсменом, любил и занимался морским делом. Изучал карты и навигацию. В память о цесаревиче на фестивале провели VIII детскую межрегиональную парусную регату. На воду Верх-Исетского пруда были спущены более 80 лодок. В гонках каждый экипаж прошел единый маршрут. Дети показали свое мастерство в умении управлять яхтой и тактикой. Также участники смогли прокатиться на точной копии ботика Петра I.
Иже херувимы днесь.
Ежегодно в день мученической кончины Романовых в Екатеринбург приезжают паломники из разных уголков России и даже из зарубежья. Среди участников «Царских дней» — заслуженный деятель искусства Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра Узбекистана Андрей Слоним.
— Уже в десятый раз мы с творческой группой посещаем «Царские дни». Считаем это своей потребностью. Потому что в мире, в котором исчезают доброта и сострадание к ближним, очень важно уделять внимание духовному. Меняться изнутри, — отметил Андрей.
В ночь убийства царской семьи на площади перед Храмом на Крови совершается святая литургия. Службу проводят 19 архиереев, торжественно поднявшихся в алтарь, который располагается на улице.
«Иже херувимы днесь» поет Архиерейский хор. А вместе с ними и более 40 тысяч молящихся. С пасторским словом к ним обратился старший священник Храма на Крови, протоиерей Максим Миняйло.
— Летом запоют не только в день памяти батюшки Серафима Саровского, как он предрекал, но и в память того, о ком он в том числе предрекал, о царе Николае II, о царственных мучениках, страстотерпцах, — сказал протоиерей Максим Миняйло.
Глубокое чувство сопричастности.
Затем все отправляются на крестный ход. Великое значение пути пояснил протоиерей Максим Миняйло.
— Мы идем путем, по которому царские останки везли на Ганину яму, — сказал он. — Крестный ход — некий подвиг и жертва. Все, что основано на ней, с духовной точки зрения неуничтожимо. Это делает нас лучше, приближает к Богу и к друг другу.
Подтверждение тому — бесчисленное множество молящихся. Стремительно идущих по ночным улицам в сторону монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме. Участники несли хоругви (знамена в виде полотнища), российские флаги и портреты святых царственных страстотерпцев.
Среди людей нам повстречался и москвич Андрей Терехин. Мужчина уже в четвертый раз приезжает на «Царские дни». Во второй раз уже приехал с супругой. А потом и дочка попросилась — уже второй год ездит с родителями на крестный ход.
У храма и на литургии семья Терехиных помогала церковнослужителям и священникам. А на причастии глава семейства даже держал потир — богослужебный сосуд в виде чаши.
— Меня всегда интересовала история, в том числе царского рода, — рассказал москвич Андрей Терехин. — Всегда, когда подхожу к алтарю Храма на Крови, на глаза накатываются слезы. Возникает чувство, что я сам нахожусь там, рядом с ними…
Белые лилии надежды.
Пройдя многочасовой путь, паломники добрались до Ганиной ямы. Там, у шахты № 7, совершили молебен.
— В силу возраста я не могу ходить на крестный ход, а вот на Ганину яму приезжаю. Молюсь в службу ночную, — сказала прихожанка Валентина Арефина. — Ведь и Романовы за нас там… молятся.
У основания шахты возвышается поклонный крест. У него за людьми с портрета наблюдает Николай II. Его изображение находится в самом центре, а по бокам — жены и детей. На месте шахты, куда были сброшены тела семьи Романовых, цветут белые благоухающие лилии.
— Белый цвет отражает чистоту душ, мыслей, желаний, поступков, жизни царской семьи, — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). — А еще туда братья добавили красные цветы, символизирующие капли крови, которую пролила царская семья… Мы «прошли» по этим капелькам крови: Храм на Крови, в котором совершили литургию. Потом шли по пути, по которому везли тела царственных страстотерпцев. Как говорил древний подвижник веры и благочестия Тертуллиан, кровь мучеников — это семена Церкви. А из семян вырастают новые растения, цветы, которые потом дают плоды. Так вот мы с вами должны быть проросшими семенами святых и сами жить свято.
Приняв историческое прошлое России.
Руководитель епархиального проекта по оказанию духовно-психологической помощи воинам и членам их семей «Будем жить!», протоиерей Виктор Вильчинский подчеркнул, что Бог дал России великое сокровище — веру православную.— Мои предки, деды, сражавшиеся за Россию, за Родину, тоже верующие. Этот путь продолжают и мои сыновья, — подчеркнул протоиерей Виктор Вильчинский. — Я искренне горжусь тем, что мы проживаем духовную, комфортную жизнь в православии. Но так или иначе мы здесь, на земле, временно. И вместе мы все идем на крестный ход, дабы показать, что мы — часть многовековой истории. И не отрекаемся от прошлого. Мы идем крестным путем.
ИСТОРИЯ.
Великая княжна Ольга во время пересылки царской семьи в Екатеринбург сумела передать верным сторонникам письмо. В нем было духовное завещание императора Николая II.
Оно гласит: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили и за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь!».
ЦИТАТА.
Николай II, Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский (1868−1918).
«Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Гавриил Дорошин, Потомок императора Николая II, участник СВО, москвич:
Те ценности, которые сейчас защищает русский народ, всецело олицетворял Николай II. Он был примерным семьянином, заботливым отцом. Взял на себя обязанности Верховного главнокомандующего русской армией. Уверен, сохраняя память о царе-мученике, мы отстаиваем историческую правду и справедливость.