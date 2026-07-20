Идем крестным путем: как паломники прошли Екатеринбургским царским маршрутом с молитвой о семье императора

С раннего детства великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы воспитывались с глубоким чувством долга. Об этом рассказывал генерал Александр Мосолов: «Особенно это выражалось у двух старших. Они не только несли в полном смысле слова обязанности заурядных сестер милосердия, но и с большим умением ассистировали при операциях. Это много комментировалось в обществе и ставилось в вину императрице. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских дочерей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было последовательным шагом императрицы как воспитательницы».