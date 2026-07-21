Календарь на 21 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот праздник установлен в память о чудесном обретении святыни в 1579 году. После опустошительного пожара в Казани девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под землей находится ее образ. Вначале родители не поверили ребенку, но после третьего видения они начали раскопки и обрели икону в целости. На месте находки архиепископ Иеремия совершил крестный ход, во время которого произошли первые исцеления — прозрели двое слепцов. Иван Грозный повелел заложить на этом месте храм и женский монастырь, где позже приняли постриг Матрона с матерью. К сожалению, оригинальный образ был утрачен в 1904 году (похищен и сожжен), однако в Благовещенском соборе Казани сегодня хранится один из чтимых списков той иконы.