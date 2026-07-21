Календарь на 21 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

21 июля можно смело заказать фастфуд — ведь в День вредной еды разрешается все. Сегодня бухгалтеры отмечают День переучета, а летчики-пограничники принимают поздравления. Православные верующие чтут Казанскую икону Божией Матери. Какие исторические события и праздники пришлись на 21 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 21 июля.
* ~Дeнь вpeднoй eды~
Это неофициальный гастрономический праздник родом из США. В России его также знают как День нездоровой пищи. Он создан специально для тех, кто обычно следит за рационом, но в глубине души мечтает хоть один день в году дать волю вкусовым рецепторам и забыть о диетах.
Сладости, фастфуд, чипсы, газировка — вся эта калорийная еда, щедро сдобренная усилителями вкуса, не несет пользы, но дарит ни с чем не сравнимое удовольствие. И даже если вы придерживаетесь здорового питания, 21 июля ничто не мешает устроить себе «читмил» и отметить праздник сочным бургером, хрустящим картофелем фри или мороженым.
* ~День пограничной авиации России~
Неофициальный профессиональный праздник летчиков, которые несут службу по охране государственной границы. Его отмечают 21 июля — в этот день в 1932 году вышло постановление Совета труда и обороны СССР, положившее начало формированию авиационных подразделений в составе пограничных войск. Сегодня они патрулируют границу, участвуют в поисково-спасательных операциях, борьбе с контрабандой и других специальных операциях.
* ~День переучета~
Это неофициальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 21 июля. Он посвящен учету материальных ценностей (инвентаризации, или редисконту) — процессу пересчета товаров, сырья и расходных материалов на предприятиях для сверки с бухгалтерскими документами. Инвентаризацию проводят для проверки наличия товаров, подготовки отчетов, выявления излишков и недостач, исправления ошибок в учете, а также при реорганизации, закрытии компании или смене материально ответственного сотрудника.
А если вы не имеете отношения к бухгалтерии и учету, этот день можно использовать как метафорический повод «пересчитать» свои жизненные приоритеты, навести порядок в делах или разобрать шкаф.
Что отмечают в разных странах 21 июля.
Национальный день — Бельгия. В этот день в 1831 году первый король страны Леопольд I принес присягу, а годом ранее Бельгия провозгласила независимость. Это главный государственный праздник королевства.
Зажинки — Белоруссия. Это традиционный белорусский праздник, открывающий жатву. В XIX веке его приурочивали к 21 июля (дню Прокопия Жнеца), но сейчас дата плавающая — зависит от того, когда в конкретном хозяйстве созреет хлеб и начнется уборка. Современные Зажинки часто проходят как театрализованное действо: вручением символического первого снопа и выступлениями фольклорных коллективов.
Религиозные праздники 21 июля.
* День Казанской иконы Божией Матери.
Этот праздник установлен в память о чудесном обретении святыни в 1579 году. После опустошительного пожара в Казани девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под землей находится ее образ. Вначале родители не поверили ребенку, но после третьего видения они начали раскопки и обрели икону в целости. На месте находки архиепископ Иеремия совершил крестный ход, во время которого произошли первые исцеления — прозрели двое слепцов. Иван Грозный повелел заложить на этом месте храм и женский монастырь, где позже приняли постриг Матрона с матерью. К сожалению, оригинальный образ был утрачен в 1904 году (похищен и сожжен), однако в Благовещенском соборе Казани сегодня хранится один из чтимых списков той иконы.
* День памяти великомученика Прокопия Кесарийского.
В этот день Церковь вспоминает святого, жившего в Палестине во времена императора Диоклитиана. При рождении он носил имя Неаний и был знатным римским вельможей, усердным гонителем христиан. Однако после чудесного явления ему Самого Христа Неаний кардинально переменился: принял крещение, стал Прокопием и начал проповедовать Евангелие. Узнав об этом, его мать-язычница донесла на сына властям. За отказ принести жертву богам Прокопий был подвергнут истязаниям и в конце концов обезглавлен. Так гонитель стал мучеником за ту веру, которую прежде преследовал.
Народные праздники 21 июля.
* Прокопий Жнец (Казанская летняя).
В народном календаре этот день имеет сразу два названия: Прокопий Жнец (по началу жатвы ржи) и Казанская летняя (по церковному празднику Казанской иконы Божией Матери). В некоторых регионах этот день считался большим праздником: молодежь гуляла по несколько дней, совмещая работу в поле с весельем.
Существовал строгий обычай: первый пучок сжатых колосьев клали на землю вместе с куском хлеба и сыра, а затем самая старшая женщина в семье вязала первый сноп. Его торжественно ставили в красный угол под образа, украшали лентами и цветами. Осенью этот сноп использовали для изгнания насекомых из избы и как лекарство для больного скота, а его зерна считались целебными.
По поверьям, в этот день в поле появлялся червец (камаха), который свивался в клубок. Встретить такой клубок считалось добрым знаком — к удаче и благополучию.
Именины 21 июля.
* Николай;
Приметы: что можно и что нельзя делать 21 июля.
Приметы о погоде.
Если пчелы жалят, то наступит жара.
Если воробьи на Прокопа дерутся, то дни будут солнечными и ясными.
Муравьи спешно прячутся в муравейник и заделывают входы — к скорому ливню.
Сильный ветер — к дождливой осени.
Жаркий день — зима будет суровой и морозной.
Что можно делать 21 июля.
* Собирать чернику — эта ягода считалась целебной.
Что нельзя делать 21 июля.
* Ссориться и сквернословить — особенно в поле, по поверью — к неурожаю.
Лунный календарь 21 июля.
Фаза Луны: растущая, 7-й и 8-й лунный день. Луна в знаках зодиака Весы и Скорпион.
Астрологи считают этот день удачным для общения, переговоров и налаживания контактов. Слова сегодня обладают особой силой — все сказанное может сбыться, поэтому важно следить за речью и избегать негатива. Согласно прогнозам, вторая половина дня переходит под влияние Скорпиона, что добавляет глубины и эмоциональной интенсивности. Хорошее время для планирования, но от сложных дел лучше воздержаться. В целом день считается провокационным, но при мудром подходе позволяет «свернуть горы».
Знак зодиака рожденных 21 июля — Рак. Их стихия — вода. Это находчивые, решительные и ответственные личности.
Какие исторические события произошли 21 июля.
* 356 год до н. э. — Герострат ради вечной славы поджег одно из Семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе.
* 1906 год — реформатор Петр Столыпин назначен главой правительства Российской империи.
Кто родился 21 июля.
* В 1616 году родилась Анна Медичи — принцесса из знаменитого дома Медичи.
Кто отмечает день рождения 21 июля.
* 90 лет исполняется Нани Брегвадзе — грузинской певице и пианистке, народной артистке СССР.
* 55 лет исполняется Нонне Гришаевой — заслуженной артистке России и актрисе, известной по фильмам «День радио» и «День выборов».