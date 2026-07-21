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Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери 21 июля

Узнали приметы и запреты на 21 июля, когда отмечают день Казанской иконы Божией Матери.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери, или Казанскую Летнюю. Существует еще одно название — Зажинки. С указанной даты начинают жать рожь.

Что нельзя делать 21 июля.

Не следует планировать новые дела. Запрещено купаться, так как можно утонуть. В названный день не планировали поездок на дальние расстояния. Запрещено ломать ветки, а также срывать листья. Считалось, что это может обернуться несчастьем.

Что можно делать 21 июля.

По традиции, с 21 июля начинал убирать рожь. Первые колосья затыкали за пояс, чтобы не болела спина. Кроме того, в указанную дату играли свадьбы или же признавались в любви.

Согласно приметам, на жару указывают жалящие пчелы. Погода, которая установилась 21 июля окажется такой же и 2 августа. Дождь предупреждает о ненастное погоде на долгое время.

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