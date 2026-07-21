Что можно и нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля 2026 года

Тяжелый физический труд. Работа, особенно уборка, стирка, шитье и ремонт, находятся под запретом. Труд не должен идти в ущерб духовной жизни. Если есть возможность, посвятите день молитве, а не быту. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСсоры, сквернословие и сплетни. Запрещено злословить, обсуждать людей за спиной, завидовать и осуждать. День требует полного внутреннего спокойствия и гармонии. Особенно строго — не рассказывать чужим о своих дочерях, чтобы избежать сглаза. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуПутешествия и дальние дороги. В народе говорят, что 21 июля неблагоприятно отправляться в путь. Дорога может принести разочарование или проблемы со здоровьем. Поездку лучше перенести. Употребление алкоголя. Праздничное застолье должно быть трезвым, чтобы не помрачать разум в святой день. Праздность и лень. Несмотря на запрет тяжелой работы, бездельничать тоже нельзя. Считается, что лень в этот день «выметает» благополучие из дома. Лучше заняться созидательным делом — например, чтением духовной литературы. Почему у меня ничего не получаетсяСбор ягод (кроме черники). По поверьям, все лесные ягоды, кроме черники, в этот день не несут пользы. А если черника поспела — это верный знак, что пора убирать рожь. Купание в водоемах. Существует строгий запрет на купание. Считается, что водяной может причинить вред, а вода в этот день небезопасна для души и тела. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомВредительство березе. Нельзя ломать ветви березы, рубить деревья или срывать листья. Это поверье сулит финансовые потери и появление долгов.