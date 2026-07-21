Камерный, русский, свой. Для наших детей!

Само его название — «Русские камерные сезоны» — звучит как музыка, приношением которой фестиваль и является: его замысел родился в любви к ней, она его вдохновительница. Если совсем кратко, то несколько известных музыкантов решили, что им пора передавать опыт талантливой молодежи, и формат фестиваля для этого идеален. А вокруг хорошей задумки всегда начинают объединяться хорошие люди, это почти закон. Нашлось и место: камерный зал имени Шостаковича.
По скромности своей организаторы фестиваль не пиарили, так что вот вам абсолютный эксклюзив: худруком фестиваля стал заслуженный артист России, дирижер Большого театра Павел Сорокин, директором — блистательная певица Дарья Зыкова, а поддержал их фонд «Большой Мир».
А теперь представьте, что значит для ребенка, учащегося в музыкальной школе, общение с музыкантами мирового уровня, мастер-классы солистов оркестра Большого театра, советы профессуры консерватории? Или учеба в «Летней школе дирижеров», где проводит занятия сам Сорокин? На первых занятиях дети просто светились: звезды общались с ними как с равными, советы давали так ненавязчиво и понятно, что все получалось как по волшебству…
Какое-то очень теплое, светлое начинание. Дай-то бог фестивалю долгих лет! Его молодым участникам я немного завидую. Честное слово!