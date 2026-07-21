Камерный, русский, свой. Для наших детей!

Само его название — «Русские камерные сезоны» — звучит как музыка, приношением которой фестиваль и является: его замысел родился в любви к ней, она его вдохновительница. Если совсем кратко, то несколько известных музыкантов решили, что им пора передавать опыт талантливой молодежи, и формат фестиваля для этого идеален. А вокруг хорошей задумки всегда начинают объединяться хорошие люди, это почти закон. Нашлось и место: камерный зал имени Шостаковича.