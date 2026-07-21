Дедушки взяли кассу: комедия с Добронравовым и Стояновым стала лидером проката

— То, что комедия собрала миллиард, доказывает, что хороший фильм найдет свою аудиторию в любое время года. И что лета бояться не нужно. Уже сейчас релиз обогнал в списке кассовых хитов российского проката «Богемскую рапсодию», скоро обгонит «Оно» и «Домовенка Кузю» — на провал это мало похоже. Другое дело, что касса фильма в новогоднюю битву могла быть гораздо выше, но это лишь домыслы. Конкуренция в 2026 году была такой, что релизы забирали кассу друг у друга. Да и условия выхода в прокат летом иные, — сказала она.