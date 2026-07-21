Дедушки взяли кассу: комедия с Добронравовым и Стояновым стала лидером проката

В отечественном прокате сменился лидер. Комедия «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым собрала за выходные 101 млн рублей и обошла биографический фильм «Майкл», который возглавлял бокс-офис четыре недели подряд. В первую тройку также вошел хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло», стартовавший со сборами 61 млн рублей.
Дедушки против «Майкла».
В российских кинотеатрах выходит продолжение семейной комедии с Юрием Стояновым «На деревню дедушке». Во второй части дедушек стало больше — к актерскому составу присоединился Федор Добронравов. По сюжету, пенсионеры начинают соперничать за внимание внука Владика.
За выходные фильм собрал в прокате чуть больше 100 млн рублей, что позволило ему обойти лидеров прошлых недель — «Майкла» и «Холопа 3» — и занять первую строчку бокс-офиса. Это, впрочем, не такой успешных старт, как у предыдущего фильма: первая часть год назад заработала в дебютные выходные 142 млн и обошла «Балерину» по вселенной «Джона Уика».
Но справедливости ради стоит отметить, что и динамика количества зрителей тогда (на момент выхода фильма) была выше: 1,6 млн в период с 12 по 15 июня 2025 года, тогда как теперь — с 16 по 19 июля 2026-го — 1 млн.
— Фильм будет работать долго из-за востребованности тематики у целевой аудитории и теплого приема первой части. Итоговые сборы во многом определит второй уикенд, — объяснила «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
«Майкл» после четырех недель лидерства опустился на вторую строчку рейтинга со сборами 61,6 млн за уикенд. До 2 млрд в отечественном прокате ему не хватает чуть больше 3 млн рублей (на момент публикации материала).
«На провал это мало похоже».
Тем временем «Холоп 3», кажется, окончательно сдал позиции, и можно с уверенностью говорить, что успех предыдущих частей франшизы он не повторит. Спустя шесть недель в прокате фильм преодолел отметку в 1 млрд рублей. За последний уикенд он принес кассе всего 37 млн рублей. Для сравнения: общие сборы первого «Холопа» — 3 млрд рублей, второго — 3,8 млрд рублей. Теперь третья часть франшизы занимает четвертую строчку бокс-офиса.
Впрочем, даже миллиардные сборы Ольга Зинякова называет прецедентом из числа приятных. Здесь стоит учитывать, что создатели франшизы сознательно поставили премьеру новой части на лето — чтобы поддержать прокат в период затишья.
— То, что комедия собрала миллиард, доказывает, что хороший фильм найдет свою аудиторию в любое время года. И что лета бояться не нужно. Уже сейчас релиз обогнал в списке кассовых хитов российского проката «Богемскую рапсодию», скоро обгонит «Оно» и «Домовенка Кузю» — на провал это мало похоже. Другое дело, что касса фильма в новогоднюю битву могла быть гораздо выше, но это лишь домыслы. Конкуренция в 2026 году была такой, что релизы забирали кассу друг у друга. Да и условия выхода в прокат летом иные, — сказала она.
Замыкает топ-3 новый хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло». Это продолжение культовой франшизы, которая берет начало еще в 1978 году с короткометражки. Сюжет всех историй вращается вокруг древней книги, которая способна превращать людей в живых мертвецов, одержимых демонами.
— Это очередная часть сверхпопулярной, культовой франшизы «Зловещие мертвецы». Поэтому интерес к новинке генерируют именно фанаты классики. Понятно, что от оригинальной трилогии Рэйми сохранилось немногое, но почерк остался — любителям зомби-хорроров есть чем поживиться, — считает Ольга Зинякова.
Снял новую серию Себастьян Ваничек — молодой режиссер, который с полным метром дебютировал три года назад. Тогда он выпустил «Паутину страха» и рассказывал о ней в интервью «Известиям».
— Хоррор — лучший способ высказаться. О чем угодно: о социальных проблемах, о политике, о философских предметах, — говорил Ваничек.
Возможно, и в его версии «Зловещих мертвецов» стоит поискать скрытые смыслы. За выходные новинка заработала 61,2 млн рублей.
Продолжают пополнять кассу и другие фильмы ужасов. За выходные фильм «Закулисье реальности» записал на свой счет еще 16 млн рублей (шестая строчка бокс-офиса), «Обсессия» — 15 млн (седьмая строчка). Чуть выше — триллер «Кодекс Данте» с 17 млн за выходные (пятая строчка).
Конкуренции со всеми перечисленными картинами не выдержала новая лента «Отпуск на всю голову». Устав от постоянных «когда замуж?», одинокая организатор свадеб Анна выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но безобидный обман приводит к череде непредвиденных ситуаций. За выходные фильм заработал всего 9 млн рублей и обеспечил себе только девятое место топа.