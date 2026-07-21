Осиль ретро: как зумеры возвращают моду на MP3-плееры и «мыльницы»

— Я снимаю на мыльницу, и когда достаю фотоаппарат, все обращают внимание и спрашивают: «Ой, это у тебя пленка? Где купил?» — поделился с «Известиями» своим опытом Лисовец. — Я перестал гнаться за быстрым и понятным. Стал делать то, к чему лежит душа. К сожалению, аналоговые фото долго были неинтересны аудитории в соцсетях. Но в последние полгода замечаю, что снимки, сделанные на пленку, наконец понравились аудитории. Всё стало настолько похожим, одинаковым и неинтересным, что молодежь тянется к истокам, выбирает аналоговый вайб.