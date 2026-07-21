Осиль ретро: как зумеры возвращают моду на MP3-плееры и «мыльницы»

Еще несколько лет назад виниловые пластинки, пленочные «мыльницы» и MP3-плееры казались музейными экспонатами. Сегодня за ними охотятся зумеры, готовы переплачивать коллекционеры, а производители снова запускают линии по выпуску винила. Продажи плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid — на 79%, а в крупных городах — и вовсе в разы. Пока цифровые сервисы делают музыку и фотографии доступнее, молодежь всё чаще выбирает то, что нельзя скачать одним кликом, — пластинку, пленку и живой звук. Почему поколение смартфонов возвращается к технологиям прошлого, разбирались «Известия».
Ретро как инвестиция.
В России набирает силу новый культурный феномен: молодежь массово скупает вещи, которые еще недавно считались безвозвратно ушедшими в прошлое. Виниловые проигрыватели, MP3‑плееры, фотоаппараты моментальной печати вновь становятся желанными покупками. Парадоксально, но для зумеров, выросших в цифровую эпоху, физический носитель — не просто способ получить контент, а часть эстетики, способ самовыражения и даже тактильный ритуал: запах бумаги, шуршание конверта пластинки, ощущение предмета в руках.
Почти половина россиян время от времени покупает физические носители информации: бумажные книги, виниловые пластинки, фотопленку и другие товары. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платежной системы «Мир». Но главный двигатель этого тренда вовсе не ностальгия старшего поколения, а молодежь: две трети опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет приобретают ретроносители.
— Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным: подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию, — считает руководитель Центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Анастасия Борисова. — Среди любителей редких вещей 44% готовы доплатить за желаемый товар до 10% от его стоимости, а для 10% респондентов приемлема переплата более чем на 50%.
Интерес к ретротехнике уже заметно отразился на рынке. В первом полугодии 2026 года по сравнению со вторым полугодием 2025-го продажи MP3-плееров на «Авито» за год выросли на 62%, а спрос на фотоаппараты Polaroid — на 79%. Лидерами по росту продаж Polaroid стали Санкт-Петербург и Москва, где показатели увеличились в 2,5 и 2,4 раза соответственно. В Краснодаре спрос вырос в 2,2 раза, а в Омске и Тюмени — вдвое.
Не менее уверенно по стране распространяется и мода на винил. Так, в Ярославле продажи проигрывателей за год выросли в 4,8 раза, в Воронеже — в 3,5 раза, в Иркутске — в 3,3 раза. Эти цифры показывают, что увлечение ретротехникой давно вышло за пределы столичных мегаполисов и становится общероссийским трендом.
Как стать коллекционером-миллионером.
Рост спроса на проигрыватели закономерно подогрел интерес и к самим пластинкам. Для многих винил сегодня — это не только способ слушать музыку, но и предмет коллекционирования.
Среди поклонников винила немало известных людей. Например, у японского писателя Харуки Мураками около 40 тыс. пластинок. Его любовь к джазу и аналоговому звуку не раз находила отражение в произведениях. Еще масштабнее коллекция Пола Маунхейни: за полвека он собрал около 3 млн пластинок, которые сегодня оцениваются примерно в $50 млн.
Редкие издания и лимитированные релизы всё чаще становятся объектами коллекционирования, а иногда и долгосрочной инвестицией.
По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя цена виниловой пластинки достигла 1989 рублей — это на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 6%, что говорит о готовности аудитории платить больше за физический носитель.
Средняя стоимость проигрывателей для пластинок в 2026 году составила почти 26,8 тыс. рублей, что на 3% выше уровня 2025 года.
Рост цен на винил и технику не отпугивает покупателей, а скорее подтверждает статус этих товаров как предметов с культурной и эмоциональной ценностью. Для аудитории, которая выбирает винил, речь идет не просто о прослушивании музыки, а о ритуале: от выбора пластинки до самого процесса воспроизведения.
Интерес к аналоговому звуку отражается и на производстве. В России постепенно возрождается выпуск винила. Новосибирский завод фирмы «Мелодия» запустил прессовочные линии Allegro II от гонконгской компании MTECH Engineering. На них уже отпечатаны первые тиражи альбомов Disco Alliance группы «Зодиак», «По волне моей памяти» Давида Тухманова и сказки «Приключения капитана Врунгеля».
Пока производство остается не полностью автономным: металлические матрицы для прессования приходится заказывать за рубежом. Запустить собственный гальванический цех и замкнуть производственный цикл предприятие планирует до конца года.
Охота за сокровищами.
Интерес поколения Z к аналоговой эстетике не случайность. По мнению руководителя категорий «Бытовая техника» и «Аудио/видео» в «Авито» Александра Праздникова, интерес к аналоговой технике подогревает сам процесс поиска редких экземпляров. Покупка с рук при этом позволяет сэкономить в среднем 30−40%, а сама «охота за сокровищами» превращается в увлекательный квест.
Не последнюю роль играет и мода на эстетику 1990-х и 2000-х годов. Одним из тех, кто возродил интерес к пленочной технике и сделал ее частью нового тренда, стал стилист Влад Лисовец. Уже несколько лет он обращается к лучшим элементам прошлого, вдохновляя аудиторию по-новому взглянуть на аналоговые устройства.
— Я снимаю на мыльницу, и когда достаю фотоаппарат, все обращают внимание и спрашивают: «Ой, это у тебя пленка? Где купил?» — поделился с «Известиями» своим опытом Лисовец. — Я перестал гнаться за быстрым и понятным. Стал делать то, к чему лежит душа. К сожалению, аналоговые фото долго были неинтересны аудитории в соцсетях. Но в последние полгода замечаю, что снимки, сделанные на пленку, наконец понравились аудитории. Всё стало настолько похожим, одинаковым и неинтересным, что молодежь тянется к истокам, выбирает аналоговый вайб.
По мнению стилиста, если у тебя в руках то, чего нет у всех остальных, это делает тебя особенным. Ты сразу обращаешь на себя внимание. И это — плюс к имиджу.
Такой интерес подогревает спрос на пленочные фотоаппараты. По данным крупных столичных фотоцентров, желающих купить «мыльницы» сегодня больше, чем самих камер: многие модели находятся в стоп-листах, а покупателям приходится ждать новых поставок.
При этом пленка остается недешевым увлечением. Дополнительные расходы требуются на покупку и проявку, а также печать снимков. Катушка Kodak на 36 кадров стоит около 2 тыс. рублей и выше. Более доступные варианты ищут на маркетплейсах, где продается китайская пленка и даже цветные негативы с истекшим сроком годности. Продавцы предупреждают, что в таком случае светочувствительность пленки сокращается, поэтому она предназначена преимущественно для съемки при искусственном освещении. Однако дополнительные траты не останавливают энтузиастов.
Вместе со спросом на пленку растет и интерес к сопутствующим услугам. Печать глянцевых фотографий формата 10×15 см в столичных лабораториях начинается от 30 рублей. А тем, кто хочет сохранить старые семейные снимки, предлагают оцифровку пленочных архивов. Получается, что увлечение аналоговой фотографией помогает молодежи не только создавать новые кадры, но и бережно архивировать память прошлых поколений.
Растущий тренд отчетливо указывает на желание зумеров не только выделиться, но и замедлиться. Если еще недавно ретротехника воспринималась как ностальгия по прошлому, то сегодня она становится частью новой культуры потребления, в которой ценится не только результат, но и сам процесс.