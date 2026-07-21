Психотерапевт Крашкина: главная ошибка выходных — это насыщенный график

При этом HR-специалист Валентина Романова сообщила, что летний период может стать причиной накопления усталости у сотрудников из-за жары, отпуска у коллег, повышенных рабочих обязанностей и продолжительного этапа работы без значимых передышек. В отсутствие четкого баланса между рабочими задачами и отдыхом, а также при нарушении режима из-за жары и нагрузки, организм человека быстрее приводит себя в состояние истощения, пишет Царьград.