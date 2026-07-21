Психотерапевт Крашкина: главная ошибка выходных — это насыщенный график

Психотерапевт, кандида медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, почему многие работающие люди с нетерпением ждут пятницы, а когда она наступает, разочаровываются, ведь за выходные не удается полноценно отдохнуть.
Причина в том, что в течение рабочих будней мозг непрерывно решает задачи, контролирует сроки и обрабатывает огромные массивы данных. Постепенно когнитивные резервы исчерпываются, уровень стрессовых гормонов растет, и к концу недели нервная система оказывается настолько перегружена, что человек физически теряет способность радоваться окончанию работы — у него просто нет на это энергетического ресурса.
Как отметила Ирина Крашкина в беседе с Life.ru, обычно организму достаточно одного-двух дней отдыха, чтобы прийти в норму. Однако если после выходных сохраняются апатия, трудности с концентрацией, нарушения сна и постоянная усталость, риск развития синдрома эмоционального выгорания значительно возрастает.
Качественный отдых требует активной смены деятельности. Исследования подтверждают пользу прогулок на природе, умеренных физических нагрузок, творчества и живого общения. Даже 30−60 минут ходьбы в парке способны заметно снизить уровень стресса и улучшить настроение.
А вот попытки успеть все за выходные: насыщенный график встреч, многочасовой шопинг или бесконечная проверка рабочих чатов — приведут к сбою в работе нервной системы.
Привычка проводить выходные со смартфоном тоже чревата негативными последствиями. Несмотря на внешнее спокойствие, мозг продолжает непрерывно поглощать информацию, переключаясь между видео, сообщениями и уведомлениями. Такой информационный шум не позволяет центральной нервной системе перейти в режим регенерации.
При этом HR-специалист Валентина Романова сообщила, что летний период может стать причиной накопления усталости у сотрудников из-за жары, отпуска у коллег, повышенных рабочих обязанностей и продолжительного этапа работы без значимых передышек. В отсутствие четкого баланса между рабочими задачами и отдыхом, а также при нарушении режима из-за жары и нагрузки, организм человека быстрее приводит себя в состояние истощения, пишет Царьград.
Тем временем опросы показывают, что почти каждый второй россиянин (42%) хотел бы отказаться от постоянной карьерной гонки в пользу концепции заземления slow living. Но только каждый пятый (18%) в действительности решился на такой шаг, пишет Газета.ru.