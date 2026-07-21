Риэлтор Барсуков: цены на аренду жилья в Москве к осени пойдут вверх

Профильные сайты аренды недвижимости делятся статистикой: цены на аренду жилье в Москве за первое полугодие 2026 года снизились на 1−7%. Только однушки прибавили в цене 2%.
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков отмечает, что подобная тенденция будет сохраняться недолго и уже скоро стоимость аренды пойдет вверх.
Эксперт объясняет, что в 2025 году стоимость аренды росла опережающими темпами, теперь происходит коррекция. К тому же, некоторые арендаторы выбрали ипотечные кредиты и приобрели свое жилье.
— Однако ждать осенью продолжения тренда не стоит. Тогда традиционно повышается спрос на аренду, — сказал Барсуков «Ридусу».
Что касается снижения цен на все объекты, кроме однушек, то эксперт обсуждает это изменением структуры предложения. Возможно, на рынке появились однокомнатные квартиры премиум-класса, что и вызвало рост цент на такой класс жилья.