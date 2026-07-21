В Британии назвали Россию защищённой от мировой рецессии

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о новом витке мирового энергетического кризиса из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. По его словам, нестабильность в регионе уже влияет на рынок энергоресурсов и заставляет страны искать надёжных поставщиков. Дмитриев отметил, что сильнее всего последствия могут почувствовать государства, которые зависят от политических решений в энергетике.