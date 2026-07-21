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В Британии назвали Россию защищённой от мировой рецессии

Мировую экономику может ждать новый серьёзный удар уже этой осенью, однако одна из крупнейших держав, по мнению британского эксперта, окажется в более устойчивом положении. Бывший коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми заявил, что Россия лучше других стран подготовлена к возможному кризису.

В подкасте журналиста Такера Карлсона он предположил, что масштабный экономический спад может начаться в ближайшие месяцы и затем усилиться в следующем году. По словам Джерми, главная причина устойчивости России — высокая степень самостоятельности экономики.

«Где именно в мире проявится эта рецессия — открытый вопрос. Я имею в виду, что страна, которая больше всего от неё защищена — о, сюрприз! — это Россия», — заявил бывший военный.

Джерми отметил, что Москва обладает значительными внутренними ресурсами и способна меньше зависеть от внешних потрясений. По его словам, именно это может стать одним из факторов защиты в случае нового мирового кризиса.

При этом прогнозы Международного валютного фонда указывают, что российская экономика продолжит расти в ближайшие годы. Среди факторов поддержки эксперты называют экспортные доходы и ситуацию на сырьевых рынках.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о новом витке мирового энергетического кризиса из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. По его словам, нестабильность в регионе уже влияет на рынок энергоресурсов и заставляет страны искать надёжных поставщиков. Дмитриев отметил, что сильнее всего последствия могут почувствовать государства, которые зависят от политических решений в энергетике.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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