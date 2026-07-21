В Соцфонде рассказали о новом правиле при назначении единого пособия

«Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход», — говорится в сообщении.