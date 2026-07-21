Минобороны РФ подготовило проект к 85-летию Ярцевской оборонительной операции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минобороны России представило новый исторический проект «Рубеж держать любой ценой», посвященный Ярцевской оборонительной операции, проведенной Красной армией 85 лет назад.
К 85-летию этих событий в новом разделе на сайте Минобороны России представлены директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, вырезки из газет того времени, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
«85 лет назад, в июле 1941 года, когда вермахт стремительно продвигался вглубь СССР, на карту была поставлена судьба Москвы. Одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области. В этой критической ситуации Ставка поручила генерал-майору Константину Рокоссовскому сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева. В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное — солдат, технику и части — ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная “группа генерала Рокоссовского”, — говорится в сообщении ведомстве.
В нем отмечается, что 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Это был первый город, отбитый у захватчиков с начала Великой Отечественной войны. В ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз.
В министерстве подчеркнули, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.