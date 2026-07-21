Минобороны РФ подготовило проект к 85-летию Ярцевской оборонительной операции

«85 лет назад, в июле 1941 года, когда вермахт стремительно продвигался вглубь СССР, на карту была поставлена судьба Москвы. Одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области. В этой критической ситуации Ставка поручила генерал-майору Константину Рокоссовскому сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева. В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное — солдат, технику и части — ему было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная “группа генерала Рокоссовского”, — говорится в сообщении ведомстве.