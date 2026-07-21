Почему кошки спят по 15 часов?

Многие владельцы котов с умилением и легкой завистью поглядывают на своих питомцев, проводящих во сне до двух третей жизни. Однако называть это ленью было бы большой ошибкой. За такой продолжительностью отдыха стоит сложная физиология, а не просто желание понежиться на диване. Об этом aif.ru рассказала старший ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева: