Почему кошки спят по 15 часов?

Многие владельцы котов с умилением и легкой завистью поглядывают на своих питомцев, проводящих во сне до двух третей жизни. Однако называть это ленью было бы большой ошибкой. За такой продолжительностью отдыха стоит сложная физиология, а не просто желание понежиться на диване. Об этом aif.ru рассказала старший ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева:
В отличие от людей, кошек нельзя делить на «сов» и «жаворонков»: их режим принципиально иной. Это так называемый полифазный сон. Он разбит на множество коротких отрезков в течение суток. И пятнадцать часов здесь — не отклонение, а абсолютная норма, заложенная эволюцией.
Ветеринарный врач поясняет, что столь продолжительный отдых напрямую связан с энергосберегающей стратегией. Кошки — облигатные хищники, то есть их организм биологически не приспособлен к растительной пище. Вспомните хотя бы повадки львов или пантер: они атакуют добычу короткими, но невероятно интенсивными рывками. Для такого молниеносного броска требуется колоссальный запас энергии, и восполнить его можно только через продолжительный глубокий сон.
Какие фазы сна у кошек?
Говоря о структуре кошачьего сна, эксперт отмечает, что он неоднороден. Около 70 процентов времени занимает фаза дремоты — поверхностный сон, в котором питомец чутко реагирует на звуки и анализирует обстановку. Это эволюционное наследие диких предков, позволяющее выживать в опасном мире.
Оставшиеся 30 процентов приходятся на фазу глубокого, или «быстрого», сна. Именно в эти моменты можно заметить, как у кошки дергаются усы, лапы или бегают глазные яблоки. «В этой фазе происходит обработка дневной информации и активная выработка гормона роста, — добавляет врач. — Поэтому полноценный отдых особенно критичен для котят».
Когда долгий сон у кошек — повод для тревоги?
Ветеринар предупреждает: несмотря на то, что 15−20 часов сна для взрослой особи — вариант нормы, хозяевам стоит быть внимательными. Если питомец внезапно начал спать заметно дольше обычного и при этом вяло реагирует на корм, его необходимо срочно показать специалисту. Такие симптомы, по ее словам, могут указывать на хроническую почечную недостаточность, анемию или другие серьезные патологии.
«Если кошка бодра, с аппетитом ест и в остальное время мирно дремлет в своем уголке, поводов для тревоги нет, — заключает Анастасия Варфоломеева. — Просто создайте ей уютное гнездышко и дайте маленькому хищнику возможность как следует набраться сил перед новыми “охотничьими” победами».