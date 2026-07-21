Правила учета нулевого дохода при расчете единого пособия изменят

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при оформлении единого пособия только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. Правило вступает в силу 21 июля, сообщила ТАСС пресс-служба Соцфонда.
«C 21 июля меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в Социальном фонде России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что родственная связь будет подтверждаться соответствующими актовыми записями. Например, это может быть свидетельство о браке или свидетельство о рождении.
Ранее период ухода засчитывался при назначении пособия независимо от родственных связей.