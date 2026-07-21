Politico: глава ФБР Кэш Патель хочет посетить Россию в этом году

В РФ ожидают приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит остается в силе, пишет ТАСС. Точные сроки опять же неизвестны. При этом источник агентства заявил, что этот визит стоит ожидать, он не отменен.