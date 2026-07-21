Politico: глава ФБР Кэш Патель хочет посетить Россию в этом году

Глава ФБР Кэш Патель может прибыть с визитом в Россию. Поездка планируется на октябрь 2026 года. Такими данными поделилось издание Politico.
Утверждается, что директор Федерального бюро расследований своей идеей разжег споры в Вашингтоне. Новость о возможной поездке главы ФБР в Россию привлекла внимание законодателей из США, пишет издание.
Визит запланирован на середину октября, Патель посетит Москву и Петербург. Российская сторона еще не комментировала это заявление.
В РФ ожидают приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит остается в силе, пишет ТАСС. Точные сроки опять же неизвестны. При этом источник агентства заявил, что этот визит стоит ожидать, он не отменен.