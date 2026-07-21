В МО рассказали, что под Ярцевом Красная армия вынудила вермахт перейти к обороне

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Красная армия остановила немецкие войска под Ярцевом в июле 1941 года, заставив их впервые перейти к обороне. Об этом говорится в новом историческом проекте Минобороны России «Рубеж держать любой ценой», посвященном 85-летию Ярцевской оборонительной операции.
«В конце июля 1941 года произошло событие, немыслимое еще месяц назад: Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву о переходе группы армий “Центр” к стратегической обороне на московском направлении. Это был первый случай во Второй мировой войне, когда непобедимый до того вермахт остановился и перешел к обороне. План “Барбаросса” дал фатальную трещину именно на ярцевской земле», — говорится в архивных документах.
Впоследствии немецкий генерал Гот в своей книге признавал, что немецкие войска натолкнулись на неожиданно упорное сопротивление в Смоленской области. А немецкий унтер-офицер в своих дневниках, найденных в июле 1941 года, писал об ударах Красной армии и называл этот период боев «днями ужаса».
«Немецкие войска несли в Смоленском сражении колоссальные потери. Элитные моторизованные дивизии Гудериана и Гота таяли на глазах, их техника ломалась от бездорожья и советских снарядов, а пехота, которая должна была закреплять успех танков, безнадежно отставала», — подчеркнули в Минобороны.
Город Ярцево стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы в июле 1941 года. 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево — это был первый город, отбитый у фашистских захватчиков с начала Великой Отечественной войны. Впрочем, в ходе упорных боев, продлившихся более 80 дней, железнодорожная станция Ярцева переходила «из рук в руки» еще восемь раз.