В МО рассказали, что под Ярцевом Красная армия вынудила вермахт перейти к обороне

«В конце июля 1941 года произошло событие, немыслимое еще месяц назад: Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву о переходе группы армий “Центр” к стратегической обороне на московском направлении. Это был первый случай во Второй мировой войне, когда непобедимый до того вермахт остановился и перешел к обороне. План “Барбаросса” дал фатальную трещину именно на ярцевской земле», — говорится в архивных документах.