С 1 августа семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Как изменится начисление пособий и компенсаций

— В каждом регионе определяют свои меры поддержки и категории получателей. Где-то это могут быть разовые выплаты, где-то — компенсации за уже оплаченные товары к школе. Все зависит от региона и вида выплат. Например, в Москве в 2026 году основные выплаты для школьников уже пришли на карты родителей в мае. В регионах деньги чаще переводят в августе. Выплаты по заявлению имеют отдельные сроки. Например, в течение месяца со дня подачи заявления или до конца года. Что касается категорий получателей, то они тоже различаются. Чаще всего поддержку оказывают многодетным семьям. Например, в Москве выплата к школе для них составляет 14 827 рублей. Бывает, что выплата на первоклассника больше. Например, в Алтайском крае на первоклассника из многодетной семьи выделяется 7,5 тыс. На учеников 2−11 классов — по 5 тыс. В ряде регионов оказывают меры поддержки малоимущим семьям, а также отдельным категориям льготников, — рассказала Елена Кузнецова.