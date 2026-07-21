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Без отличного аттестата и богатых родителей: Кому бесплатно покажут Долину гейзеров

Каждый выпускник камчатской школы может бесплатно отправиться на вертолётную экскурсию в Долину гейзеров. О действующей в регионе программе рассказал губернатор Владимир Солодов в интервью Life.ru.

Источник: Life.ru

Право на поездку сохраняется в течение трёх лет после окончания школы. Оценки в аттестате и результаты экзаменов значения не имеют.

Маршрут включает Долину гейзеров, кальдеру вулкана Узон и природный парк «Налычево». Для участия в программе выпускникам выдают специальный сертификат.

Программу запустили в 2021 году, поскольку большинство местных жителей никогда не бывали в одной из главных природных достопримечательностей края. Добраться туда можно только на вертолёте, поэтому обычная экскурсия обходится дорого.

Бесплатные поездки также доступны семьям погибших участников специальной военной операции. В дальнейшем власти планируют расширить перечень маршрутов и категорий участников.

Камчатский край успешно внедряет инновации и параллельно решает повседневные задачи. Местные энергетики добывают электричество из тепла вулканов. Региональные власти оплачивают авиаперелёты для школьных выпускников. Пенсионеры бесплатно посещают термальные источники. Дети осваивают сёрфинг в холодных водах Тихого океана. Все подробности губернатор Владимир Солодов раскрыл Life.ru в большом интервью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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