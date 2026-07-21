Ещё 120 семей расселят из аварийных домов в Хабаровске

Расселение ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. До 2030 года в Хабаровском крае планируют освободить более 84 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить около шести тысяч человек, направив на программу почти 17 млрд рублей. Уже до конца нынешнего года новые квартиры должны получить более трёх тысяч жителей региона.