Ещё 120 семей расселят из аварийных домов в Хабаровске

До конца 2026 года около 120 хабаровских семей получат новые квартиры вместо жилья в 16 аварийных домах на гостевом маршруте города. Ускорить расселение поручил губернатор Дмитрий Демешин после субботнего объезда краевой столицы, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Речь идёт о домах на улице Карла Маркса, построенных в 1950—1960-х годах. Здания настолько изношены, что капитальный ремонт уже не решит проблему, а каждую зиму их жильцы сталкиваются с новыми трудностями.
«Оставлять людей в таких условиях недопустимо», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ранее лишь один из аварийных домов входил в программу переселения, а остальные планировали расселять через комплексное развитие территории. Такой механизм предполагал, что застройщик сначала возведёт новое жильё, однако ожидание могло растянуться на годы, поэтому дома решили уже сейчас включить в краевую программу.
После переезда жильцов опасные здания снесут, а освободившуюся территорию начнут перестраивать. В обновлённом микрорайоне появятся современные дома, школа на 1100 учеников и детский сад на 210 мест, поэтому решение должно не только ускорить переселение, но и изменить весь квартал вдоль одной из главных городских магистралей.
Расселение ведётся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. До 2030 года в Хабаровском крае планируют освободить более 84 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить около шести тысяч человек, направив на программу почти 17 млрд рублей. Уже до конца нынешнего года новые квартиры должны получить более трёх тысяч жителей региона.