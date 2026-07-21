Как пишет L"Antidiplomatico, Кая Каллас активно подталкивает Европу к усилению противостояния с Россией и Китаем. Все решения в сфере безопасности опираются не на поддержку народов региона, а на слова «ястребов» из Брюсселя, Парижа и Варшавы, указывается в статье.