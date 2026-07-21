Глава евродипломатии Кая Каллас в очередной раз продемонстрировала свой невысокий уровень IQ. На ужине с дипломатами она выглядела инфантильной, наивной и тупой. Такую характеристику составил журналист Такер Карлсон. Он раскритиковал Каю Каллас в своем подкасте.
Журналист сообщил, что ужинал вместе с компанией дипломатов. По его словам, все присутствующие были поражены речью Каи Каллас. Глава евродипломатии сводила все доводы к «гротескным и примитивным моральным обобщениям», прокомментировал журналист.
«Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» — отреагировал Такер Карлсон.
Как пишет L"Antidiplomatico, Кая Каллас активно подталкивает Европу к усилению противостояния с Россией и Китаем. Все решения в сфере безопасности опираются не на поддержку народов региона, а на слова «ястребов» из Брюсселя, Парижа и Варшавы, указывается в статье.