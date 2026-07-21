Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всеобщее презрение и недоумение»: Карлсон назвал тупой Каллас после ужина в компании дипломатов

Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой и инфантильной.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас в очередной раз продемонстрировала свой невысокий уровень IQ. На ужине с дипломатами она выглядела инфантильной, наивной и тупой. Такую характеристику составил журналист Такер Карлсон. Он раскритиковал Каю Каллас в своем подкасте.

Журналист сообщил, что ужинал вместе с компанией дипломатов. По его словам, все присутствующие были поражены речью Каи Каллас. Глава евродипломатии сводила все доводы к «гротескным и примитивным моральным обобщениям», прокомментировал журналист.

«Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» — отреагировал Такер Карлсон.

Как пишет L"Antidiplomatico, Кая Каллас активно подталкивает Европу к усилению противостояния с Россией и Китаем. Все решения в сфере безопасности опираются не на поддержку народов региона, а на слова «ястребов» из Брюсселя, Парижа и Варшавы, указывается в статье.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше