Wildberries начал выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаках на склады

Кроме того, 23 июля после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске склад снова начнет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу. В ближайшее время будут корректно отображены все товары из Электростали в отчетах на портале продавцов. По выплатам за поврежденный товар в Электростали Ким пообещала, что компания не оставит продавцов с этой проблемой, оценка последствий проводится в ускоренном режиме, обновленный статус будет дан в ближайшее время, говорится в сообщении.