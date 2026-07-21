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Wildberries начал выплаты пострадавшим и семьям погибших при атаках на склады

Компания Wildberries начала первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших в результате ударов по логистическим центрам компании. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила основательница компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

Компания Wildberries начала первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших в результате ударов по логистическим центрам компании. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила основательница компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

— Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии, — заявила она.

Ким также сообщила, что компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях, сделав безопасность приоритетом. В связи с возможными эвакуациями и выпадением доходов у исполнителей было принято решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат.

Кроме того, 23 июля после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске склад снова начнет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу. В ближайшее время будут корректно отображены все товары из Электростали в отчетах на портале продавцов. По выплатам за поврежденный товар в Электростали Ким пообещала, что компания не оставит продавцов с этой проблемой, оценка последствий проводится в ускоренном режиме, обновленный статус будет дан в ближайшее время, говорится в сообщении.

18 июля украинские беспилотники ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб.

Помимо этого, 20 июля в целях обеспечения безопасности на складском комплексе в Коледине была проведена эвакуация, однако люди уже вернулись на свои рабочие места. Сейчас логистический центр работает в штатном режиме.

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