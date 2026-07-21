На Украине продолжаются массовые протесты из-за уволенного министра: что известно

Люди выступают в том числе против главкома ВСУ Александра Сырского. К массовой акции присоединились украинские военные. Они стали отказываться от врученных Александром Сырским наград. При этом участники протестов нередко даже не могут объяснить причины выступлений против главкома ВСУ.