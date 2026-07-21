На Украине продолжаются массовые протесты из-за уволенного министра: что известно

Украинцы не прекращают выходить на улицы на фоне скандальных решений киевских властей. Протесты в поддержку экс-главы Минобороны Михаила Федорова длятся уже пять дней. Акция охватила более 16 городов Украины.
По данным местных СМИ, 20 июля митинги вновь вспыхнули в Киеве. Кроме того, массовые акции отмечены во Львове, Николаеве, Одессе, Ивано-Франковске и других городах. На центральных площадях собираются тысячи не согласных с политикой властей граждан.
Люди выступают в том числе против главкома ВСУ Александра Сырского. К массовой акции присоединились украинские военные. Они стали отказываться от врученных Александром Сырским наград. При этом участники протестов нередко даже не могут объяснить причины выступлений против главкома ВСУ.