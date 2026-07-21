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Названы регионы со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

Речь идёт о Чукотке, Ненецком автономном округе, Камчатке, Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, Мурманской области, Сахалине и Республике Коми.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров свыше 30 тыс. рублей отмечен в 10 субъектах РФ, выяснил ТАСС, изучив статистику Соцфонда.

Согласно официальным данным, в число лидеров по этому показателю входят: Чукотка (39,4 тыс. рублей), Ненецкий АО (35,9 тыс.), Камчатка (33,7 тыс.), Магаданская область (33,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,6 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (32,3 тыс.), Якутия (31,8 тыс.), Мурманская область (30,9 тыс.), Сахалин (30,5 тыс.) и Коми (30 тыс.).

При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров в России составляет 23 737 рублей.