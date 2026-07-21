Названы регионы со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

Согласно официальным данным, в число лидеров по этому показателю входят: Чукотка (39,4 тыс. рублей), Ненецкий АО (35,9 тыс.), Камчатка (33,7 тыс.), Магаданская область (33,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,6 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (32,3 тыс.), Якутия (31,8 тыс.), Мурманская область (30,9 тыс.), Сахалин (30,5 тыс.) и Коми (30 тыс.).