Названы регионы со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров свыше 30 тыс. рублей отмечен в 10 субъектах РФ, выяснил ТАСС, изучив статистику Соцфонда.
Согласно официальным данным, в число лидеров по этому показателю входят: Чукотка (39,4 тыс. рублей), Ненецкий АО (35,9 тыс.), Камчатка (33,7 тыс.), Магаданская область (33,8 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,6 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (32,3 тыс.), Якутия (31,8 тыс.), Мурманская область (30,9 тыс.), Сахалин (30,5 тыс.) и Коми (30 тыс.).
При этом средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров в России составляет 23 737 рублей.