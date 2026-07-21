В ГД рассказали, можно ли приводить ребенка на работу

«Я считаю, что если это не вредит процессу, если это не мешает другим коллегам, если работодатель не против этого, если это не режимное предприятие, если это безопасно для ребенка, почему нет? Везде такая гибкость и легкость должна присутствовать. В этом ничего страшного нет», — сказал депутат.