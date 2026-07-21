Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД рассказали, можно ли приводить ребенка на работу

Это разрешено, если рабочие места не относятся к вредным и опасным производствам, а также режимным объектам, сообщил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Нахождение детей на работе родителей, если рабочие места не относятся к опасным, вредным производствам и режимным объектам, не запрещено законом, а значит, разрешено с согласия работодателя. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что если это не вредит процессу, если это не мешает другим коллегам, если работодатель не против этого, если это не режимное предприятие, если это безопасно для ребенка, почему нет? Везде такая гибкость и легкость должна присутствовать. В этом ничего страшного нет», — сказал депутат.

При этом он отметил, что ответственность за ребенка на рабочем месте несет не работодатель, а родитель. «Что касается требования для работодателя обеспечить безопасность для детей, то, конечно, в ТК РФ такого нет», — подчеркнул глава комитета.

Нилов напомнил, что нахождение детей на рабочем месте, которые относятся к опасным и вредным производствам запрещено. «Я считаю, что какого-либо дополнительного регулирования в этой части сейчас не требуется. По крайней мере эти вопросы не поднимались как актуальные», — сказал парламентарий.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше