В Греции потребовали отчета по субсидии за «чёрную Елену» в «Одиссее»

Греческая оппозиция развернула критику в адрес режиссера Кристофера Нолана после выхода его новой картины «Одиссея». Поводом для политического запроса в парламент стали как творческие решения постановщика, так и факт использования государственных средств на производство фильма.
Лидер консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос направил обращение министру культуры Лине Мендони с требованием предоставить все документы, касающиеся выделения греческой субсидии в размере более 6,5 миллиона евро. Общий бюджет картины, вышедшей в прокат 17 июля, составил 250 миллионов долларов. Националистически настроенные политики намерены выяснить, что именно правительство знало о сценарии, актерском подборе и художественном направлении фильма на этапе подписания финансовых соглашений.
Основной точкой конфликта стал выбор кенийско-мексиканской актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской, которую древнегреческий эпос описывает как белокурую белую женщину. Министр здравоохранения Адонис Георгиадис в эфире телеканала ANT1 резко осудил решение Нолана, заявив, что режиссер исказил прямое указание Гомера. Он предположил, что режиссер, возможно, пошел на это ради получения премии «Оскар», подчеркнув: «Нолан зашел слишком далеко».
Глава Минкультуры Лина Мендони, комментировавшая ситуацию еще в июне, тогда заняла более сдержанную позицию, отметив, что государство не вправе диктовать художнику, как интерпретировать миф, и задалась риторическим вопросом о допустимости цензуры в отношении мирового режиссера.
Помимо этнического кастинга, претензии вызвало практически полное отсутствие греческих актеров среди звездного состава. Греческая диаспора опубликовала открытое письмо, в котором напомнила создателям: «Греческий народ не исчез после эпохи мифов». Исполнительный директор Греко-американского совета лидеров Энди Земенидес в подкасте назвал это упущенной возможностью для Нолана.
Несмотря на скандал, кассовые сборы «Одиссеи» за первый уик-энд достигли 264,1 миллиона долларов, что стало абсолютным рекордом мирового дебюта для фильмов режиссера.
Ранее мы писали: Зрителя пришлось насильно вытаскивать из кинотеатра после просмотра фильма Нолана.
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