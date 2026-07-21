В Греции потребовали отчета по субсидии за «чёрную Елену» в «Одиссее»

Лидер консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос направил обращение министру культуры Лине Мендони с требованием предоставить все документы, касающиеся выделения греческой субсидии в размере более 6,5 миллиона евро. Общий бюджет картины, вышедшей в прокат 17 июля, составил 250 миллионов долларов. Националистически настроенные политики намерены выяснить, что именно правительство знало о сценарии, актерском подборе и художественном направлении фильма на этапе подписания финансовых соглашений.