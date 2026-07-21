Месси и девять игроков сборной Аргентины не вернулись на родину после ЧМ

Основная группа отбыла на родину сразу после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. Самолёт с частью делегации вылетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес через пару часов после финального свистка. В столицу страны вернулись всего 16 футболистов.
Напомним, сборная Аргентины уступила команде Испании, которая выиграла второй в истории титул чемпиона мира. Решающий гол Феррана Торреса принёс команде победу. Лионель Месси признал превосходство испанцев. Капитан аргентинцев попросил болельщиков не обесценивать прошлые достижения команды из-за текущего поражения. Он отметил, что игроки отдали максимум сил, но соперник заслуженно выиграл.
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